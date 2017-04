Wie der Kreditschutzverband (KSV1870) nun mitteilte, sei über das Vermögen der Agent Provocateur Austria GmbH Ende März am Handelsgericht in Wien ein Konkursverfahren eröffnet worden. Insgesamt sind sechs Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen ist zahlungsunfähig, die Passiva belaufen sich auf 180.000 Euro.



Mutterunternehmen ebenfalls pleite



Als Grund für die Pleite werden stockende Warenauslieferungen genannt. Die Eigentümerin des Agent Provocateur Stores in Wien, die Agent Provocateur Ltd. mit Sitz in London, musste Anfang März ebenfalls Insolvenz anmelden. Deshalb hatte es seit einiger Zeit auch keine Warenauslieferungen mehr nach Österreich gegeben. Die Wäscheboutique befindet sich in der Tuchlauben, im noblen ersten Bezirk in Wien. Ob es nun weitergeführt wird, ist noch offen.



Agent Provocateur in der Krise



Das Label Agent Provocateur befindet sich in einer Krise. Vor kurzem wurde es von der Investmentgesellschaft Four Holdings gekauft, hinter welcher der britische Sports-Direct-Eigentümer Mike Ashley. In Österreich zählen die ehemaligen Eybl- und Sports Experts-Standorte zu Sports Direct.



Agent Provocateur wurde 1994 von Joseph Corre, Sohn der Stardesignerin Vivienne Westwood, sowie dessen Frau Serena Rees gegründet. Corre hatte sich vor kurzem in einigen Interviews besorgt über den Verkauf an Four Holdings gezeigt. Die Investmentgesellschaft hatte rund 35,07 Millionen Euro für die Marke gezahlt. Corre hält den Betrag für einen Schleuderpreis und er fürchtet, dass die neuen Eigentümer viele Geschäfte schließen werden. Derzeit ist Agent Provocateur in circa 20 Ländern vertreten. Aus dem australischen Markt will man sich bald zurückziehen.

Von: Christiane Marie Jördens