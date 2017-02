Auf vergleichbarer Fläche (like-for-like) beläuft sich der Rückgang des Adler-Umsatzes sogar auf 4,6 %. Das Ergebnis EBITDA liegt laut den vorläufigen Zahlen bei 22,5 Mio. €. Im Jahr davor war noch ein EBITDA von 33,3 Mio. € erzielt worden.

Zum Unternehmen Adler Modemärkte AG

Adler betreibt derzeit 183 Modemärkte, davon 156 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m² Verkaufsfläche und bietet in erster Linie Eigenmarken an. Zu einem weit kleineren Teil werden auch ausgesuchte Fremdmarken in den Stores verkauft. Adler ist nach eigenen Angaben der Marktführer im kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre – wobei das Durchschnittsalter der Kunden bei 60 Jahren liegt.

Von: Manuel Friedl