Mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 135 Mio. EUR konnte About You das gesetzte Ziel von 100 Mio. EUR im abgeschlossenen Geschäftsjahr (Stichtag: 28.02.2017) deutlich übertreffen. Anfang Mai feierte die Online-Plattform, die auch hierzulande in der Zielgruppe 20 bis 40 Jahre erfolgreich ist, ihren dritten Geburtstag. In den kommenden fünf Jahren will About You die Milliarden-Umsatzmarke brechen. Wirkliche Wachstumstreiber sind laut eigenen Angaben die Multiplikation des Geschäftsmodells in internationale Märkte, die Installation einer innovativen IT-Organisationsstruktur sowie moderne Marketingkonzepte, wie etwa das Influencer Marketing.

Innovative Marketingkonzepte

Influencer Marketing betreibt About You mittlerweile intensiv: Seit dem Launch im Mai 2014 kooperiert das Unternehmen mit mittlerweile 70 Influencern. Für Reichweite sorgen auch die About You Awards: Zum dritten Geburtstag lud das Unternehmen mehr als 250 Prominente und Influencer sowie über 500 Branchen-Insider ein, um die kreativsten und erfolgreichsten Stars der Social Media-Szene auszuzeichnen. Über drei Millionen Zuschauer verfolgten das große Influencer-Event des Jahres live via Facebook und YouTube.

»Unsere Entwicklung ist beeindruckend und wir geben weiterhin Gas. Im laufenden Geschäftsjahr peilen wir die Verdopplung unseres Umsatzes auf 250 bis 280 Mio. EUR an«, so Hannes Wiese, Mitgründer und Geschäftsführer Operations & Finance bei About You.

Um diesem Ziel näher zu kommen, setzt das Online-Unternehmen weiter auf Expansion: Ab Oktober soll es die Online-Plattform auch in den Niederlanden und Belgien geben, weitere europäische Länder sind noch in Planung.

Von: Christiane Marie Jördens

