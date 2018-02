Der weltweit größte Event zum Thema Nachhaltige Mode findet wie letztes Jahr im wunderschönen Kopenhagener Konzerthaus statt. Es werden mehr als 1.000 Besucher erwartet, darunter führende Personen der Modeindustrie, Politiker, NGOs, Redakteure und Akademia. Zwei Tage, nicht wie die letzten Jahre nur an einem Tag, wird sich in Kopenhagen alles um neue, innovative Lösungen drehen. Zudem bietet der Copenhagen Fashion Summit den Teilnehmern Platz sich neues Wissen anzueignen und Erfahrungen auszutauschen. Die Veranstaltung wird von dem Model und Schauspielerin Amber Valletta sowie Tim Blanks, Editor-at-large von »The Business of Fashion«, moderiert. Die britische Modeschöpferin Stella McCartney und Graydon Carter, ehemaliger Chefredakteur der Vanity Fair, werden als Gastredner am internationalen Kongress teilnehmen.

Von: Melanie Trautsch