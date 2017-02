Das 530 Quadratmeter große CCC-Schuhfachgeschäft in der Arena ist gleichzeitig auch die elfte Filiale des Unternehmens in der Steiermark. Somit gibt es österreichweit insgesamt 40 CCC-Filialen: je elf in Wien und in der Steiermark, acht in Niederösterreich, sechs in Oberösterreich, zwei in Kärnten sowie je eine in Tirol und in Salzburg.

»Mit der neuen Filiale in der Arena in Fohnsdorf können wir das Familien-Schuhangebot im Aichfeld erheblich aufwerten, haben wir doch eine ehemalige Jello-Verkaufsfläche komplett neu gestaltet und mit einem attraktiven Sortiment an Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen ausgestattet«, erklärt CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann.

Die für 2017 weiteren geplanten zehn Filialen allein in Österreich entsprechen dem starken Expansionskurs der Konzernmutter CCC S.A. Diese konnte ihre europaweiten Umsätze im Jahr 2016 um 38,3 % steigern.

Von: Melanie Trautsch

Weitere Meldungen