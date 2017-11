»Die vergangene OutDoor hat bewiesen, dass sich Running und Outdoor hervorragend kombinieren lassen und damit aktiv neue Zielgruppen erschlossen werden. Diese Synergieeffekte werden wir auch 2018 schaffen, in dem wir das Running-Thema weiter stärken«, erklärt OutDoor-Bereichsleiter Stefan Reisinger.

Running Center als Info-Plattform



Denn auch zur OutDoor-Messe 2018, die von 17. bis 20. Juni 2018 stattfindet, wird es das Running Center als zentrale Informationsplattform und Ausstellungsbereich geben. Die aktuellsten Trends sind auf dem eigens dafür geschaffenen Marktplatz zu finden. Ein integrierter Community-Bereich, Side Events, Testmöglichkeiten und die Walke of Fame-Ausstellung bieten genügend Raum für Meetings, Produktpräsentationen und Workshop, die Sport und Business zusammenbringen sollen.

Ebenfalls in die zweite Runde geht der OutDoor Run & Trail Summit, der auf Anhieb über 100 Fachbesucher versammelte. »Wir bringen erneut die wichtigsten Medien und Hersteller sowie Handelsvertreter an einen Tisch und schaffen ein vielfältiges Informations- und Diskussionsforum zu aktuellen Themen der Laufsport-Branche«, so Urs Weber, Runner’s World Redakteur und Mitorganisator.

Von: Melanie Trautsch

