Insgesamt 965 Aussteller aus 40 Nationen haben sich für die OutDoor 2017 angesagt. Mit immer mehr und aktuellen Themenbereichen möchte man sich in Zukunft für eine möglichst große Zielgruppe öffnen, so die Aussage des Messe-Geschäftsführers Klaus Wellmann:

»Wir treiben zur OutDoor 2017 diese Entwicklung mit dem innovativen Konzept »OutDoor Plus« voran. Mit einem erweiterten Themenspektrum stärken wir so die Synergien zwischen der Outdoor-Industrie und anderen Branchen.«

Running Center, HangOut und Co.

Verschiedene Bereiche sollen auch unterschiedliche Segmente der Outdoor-Branche abdecken: Im neuen »Running Center« etwa werden Innovationen aus den Bereichen Schuhe, Bekleidung, Accessoires und digitale Gadgets des Laufsports präsentiert. In Kooperation mit der Scandinavian Outdoor Group (SOG) lädt man erstmals auf eine Fläche der »relaxten« Art: Hier findet man ein Crossover aus Outdoor-Lifestyle, BBQ, Relax-Bereich und Produktpräsentation. Auch die Fläche »Water Sports« wartet wieder mit neuen Impulsen auf: Internationale Marken präsentieren auf der OutDoor hier Kajaks, SUP-Boards, Bademode und Co. Last but not least neu am Parkett ist auch der Bereich »Lifestyle Collection«, der sich den Trends Athleisure und Urban Fashion widmet. Hier findet man Kleidung, Schuhe und Accessoires auf einem eigens dafür geschaffenen Marktplatz.

Im Rahmen der OutDoor 2017 gehen zudem weitere begleitende Events, wie der OutDoor Industry Award, die OutDoor Conferences und der OutDoor Blogger Network über die Bühne. Detailierte Informationen finden Sie online.

Was? Messe OutDoor

Wann? 18. Bis 21. Juni 2017

Wo? Friedrichshafen

Weitere Termine

OutDoor 2018: 17. Bis 20. Juni 2018

OutDoor 2019: 23. Bis 26. Juni 2019

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen