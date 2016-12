Die Erfolge der diesjährigen Performance Days können sich sehen lasse: 1.800 Besucher, ein prozentualer Anstieg der Besucher sowie eine weitere Halle. Die Performance Days Messen zeichnen sich durch den Fokus auf funktionelle Fasern, Stoffe und Accessoires aus.

Zu den wichtigsten neuen Ausstellern zählten unter anderem 3M, Invista, Nilit, Pertex, Polartec, Pontetorto, PrimaLoft, Schoeller, Sympatex, Toray oder YKK.

Für die Besucher wurde ein neues Rahmenprogramm gestaltet. Erstmals gab es so genannte Hotspot-Tours, bei denen ein persönlicher Guide zu bestimmtem Schwerpunkten der Messe Informationen bereitstellte. Neben diversen Workshops kam das Fokusthema »Hybrids« besonders gut an, das in kostenfreien Fachvorträgen näher erläutert wurde. Die Besucherzahlen konnten im Vergleich zur Vormesse im April um 39 % gesteigert werden.

Die Planungen für die nächste Performance Days sind schon in vollem Gange. Die nächste Messe findet am 26. und 27. April 2017 statt. Besuchertickets sind bereits erhältlich.

Von: Melanie Trautsch

