Im Rahmen der 24. Europäischen Outdoor-Fachmesse, die von 18. bis 21. Juni 2017 in Friedrichshafen stattfindet, wird bereits zum 12. Mal der OutDoor Industry Award vergeben: Ab sofort können sich alle Hersteller, Designer, Entwickler, Importeure, Start-Ups, Vertriebsorganisationen und Händler mit ihren Produktneuheiten für den OutDoor Industry Award bewerben.

Das Bewerbungsverfahren

Nach dem 8. Mai 2017 beginnt der zweistufige Bewertungsprozess der Fachjury, die zunächst eine Vorauswahl aller eingereichten Produkte trifft. In einem zweiten Schritt werden die überzeugendsten Produkte vor Ort getestet, die besten werden mit einem Gütesiegel belohnt.

»Jeder OutDoor Industry Award sendet eine klare Botschaft an Industrievertreter, Händler und Konsumenten. Er ist ein echtes Qualitätsversprechen in der Kommunikation zum Markt und Glaubwürdigkeit, Transparenz und Fairness stehen für uns an erster Stelle«, so Dirk Heidrich, OutDoor-Projektleiter der Messe Friedrichshafen.

Die Kategorien

Der Award ist für 13 Kategorien ausgeschrieben: Bekleidung, Schuhe, Running, Rucksäcke/Taschen/Reisegepäck, Bergsportausrüstung, Campingausrüstung, Schlafsäcke/Schlafunterlagen, Wassersport, Zubehör, Innovation Material, Innovation Nachhaltigkeit, Konzepte & Dienstleistungen sowie Start-up.

In einer eigenen Veranstaltung werden sämtliche ausgezeichneten Einsendungen geehrt und erhalten entsprechende Trophäen. Daneben profitieren die Gewinner des OutDoor Industry Award von umfangreichen Multi-Channel-Kommunikationsmaßnahmen, die sich im Rahmen der Messe ergeben.

Die Gewinner-Produkte werden im Rahmen der Outdoor im Foyer Ost ausgestellt.

Weitere Informationen zur OutDoor Messe in Friedrichshafen finden Sie hier. Bewerber für den OutDoor Industry Award können sich hier anmelden.

Von: Melanie Trautsch

