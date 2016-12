Das Kollektionsportfolio der Supreme Women & Men wird bei der kommenden Supreme Women & Men durch einen starken Zuwachs von Agenturen vergrößert. Dem Handel wird laut eigenen Angaben somit ein vielfältiges Spektrum an Kollektionen geboten. Begrüßt werden u.a. die Agentur Schuhmacher & Kubanek mit Marken wie Allude und Robert Friedman, sowie die Agentur Buhrs 3.0 mit Just Female, Second Female und Beck Söndergaard, die zum ersten Mal auch Damenkollektionen auf der Supreme Women & Men zeigen werden.

Erstmals wird es auch in der zweiten Etage des MTS World of Fashion eine Ausstellungsfläche geben.

Folgende Aussteller werden vertreten sein: 81 Hours, Anectode, Cafenoir, Hemisphere, Karl Lagerfeld, C-Studio, Joone sowie Von G'Wild u.v.m.

Was? The Supreme Women & Men

Wann? 11. bis 14. Februar 2017

Wo? MTC World of Fashion, Haus 1, München



Nähere Informationen finden Sie hier.

Von: Melanie Trautsch

Weitere Meldungen