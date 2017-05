Bei der 1. Cash E-Commerce Conference am 16. und 17. Mai 2017 im Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienna vermitteln Branchenexperten zwei Tage lang digitale Kompetenzen und zeigen, wie man diese im Handel von Morgen für das eigene Unternehmen sinnvoll nützt. Bei der Veranstaltung lernen Sie, wie stationäre Händler vom Online-Business profitieren können – und umgekehrt.



Das Programm

Der Seminartag (16. Mai 2017) richtet sich vor allem an Einsteiger und Entscheider, die ihre operativen Fähigkeiten auffrischen sowie stärken wollen. Am Conference Day (17. Mai 2017) erfahren Sie von ausgewählten Experten anhand von Best Practice-Beispielen, wie Sie ihr eigenes Geschäftsmodell zukunftsfit machen können.



Tickets für den Seminartag kosten 440 Euro, für den Conference Day 590 Euro und ein 2-Tages-Ticket 890 Euro. Die Tickets sind im Ticketshop auf der Veranstaltungsseite erhältlich.

Was? Cash E-Commerce Conference

Wann? 16. und 17. Mai 2017

Wo? Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienna

Genaue Informationen zum Event finden Sie hier.

